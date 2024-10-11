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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 11 октября 2024, 18:25
1 мин.

Женщина поссорилась с мужем и посадила детей на кондиционер на 23-м этаже

Китаянка во время ссоры с мужем посадила детей на кондиционер на 23-м этаже.
Женщина поссорилась с мужем и посадила детей на кондиционер на 23-м этаже

© Freepik

Жительница провинции Хэнань в Китае во время конфликта с мужем заставила детей, мальчика и девочку, вылезти из окна квартиры на 23-м этаже и сесть на кондиционер. Об этом сообщает издание Asia One.

По данным источника, несмотря на плач дочери, мать не спешила пускать детей обратно и продолжала ругаться с супругом, сидя на подоконнике.

Через некоторое время соседи вызвали полицию, а прибывшие на место ЧП правоохранители переместили брата с сестрой в безопасное место. В отношении родителей организовали проверку. Пользователи соцсетей резко осудили действия женщины, указывая на грубое пренебрежение безопасностью своих детей.

Ранее мы писали, что 25-летняя девушка лишилась возможности ходить и говорить из-за стресса на работе.

Также сообщалось, что в Турции пенсионер ожил на собственных похоронах и начал кричать из гроба.

Источник:Asia One
Автор:Евгений Медведев
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