Женщина поссорилась с мужем и посадила детей на кондиционер на 23-м этаже

Жительница провинции Хэнань в Китае во время конфликта с мужем заставила детей, мальчика и девочку, вылезти из окна квартиры на 23-м этаже и сесть на кондиционер. Об этом сообщает издание Asia One.

По данным источника, несмотря на плач дочери, мать не спешила пускать детей обратно и продолжала ругаться с супругом, сидя на подоконнике.

Через некоторое время соседи вызвали полицию, а прибывшие на место ЧП правоохранители переместили брата с сестрой в безопасное место. В отношении родителей организовали проверку. Пользователи соцсетей резко осудили действия женщины, указывая на грубое пренебрежение безопасностью своих детей.

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