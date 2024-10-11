25-летняя девушка лишилась возможности ходить и говорить из-за стресса на работе

25-летняя девушка по имени Эмили Ньюман утратила возможность ходить и нормально говорить после того, как она столкнулась с редким неизлечимым неврологическим заболеванием из-за стресса на работе. Об этом пишет издание The Sun.

Девушка призналась, что она всегда чувствовала себя хорошо, но однажды с ней случился припадок. Ньюман решила обратиться к медикам, однако многочисленные обследования не помогли установить причину недомогания девушки. Через некоторое время припадки стали повторяться, а однажды у нее не получалось шевелить ногами в течение восьми дней.

Впоследствии специалисты обнаружили у девушки функциональное неврологическое расстройство, при котором возникают проблемы с передачей и получением информации мозгом. Медики считают, что причиной ее заболевания стал стресс на работе.

Из-за регулярных приступов, которые могут случаться десятки раз за день, Ньюман приходится передвигаться в инвалидной коляске или с тростью.

«Моя речь замедлена и невнятна. Иногда я вообще не могу общаться. У меня случаются приступы. На днях я наносила сама себе удары в течение двух часов», — поделилась она.

В настоящий момент врачи не дают никаких прогнозов. Лечения от такого заболевания не существует, и по словам экспертов, ситуация может как улучшиться, так и усугубиться.

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