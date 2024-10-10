Пенсионер пришел в себя на собственных похоронах и начал кричать из гроба

В Стамбуле местный житель пришел в себя во время собственных похорон. Об этом сообщает телеканал NTV.

По данным источника, пенсионер начал кричать из гроба, после чего родственники вызвали скорую помощь. Приехавшие на место медики выяснили, что у мужчины бьется сердце.

«Прибывшие на место медики обнаружили, что у него бьется сердце. Пожилому мужчине сделали массаж сердца и отвезли в больницу», — сказано в сообщении.

Его госпитализировали, однако вскоре он скончался «во второй раз».

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