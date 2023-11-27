Женщина поскользнулась и упала под автобус, получив травмы

В Москве женщина поскользнулась и упала под колеса автобуса. Пострадавшую госпитализировали с переломом ребер и ушибом брюшной полости. Об этом сообщает телеканал «360».

По данным источника, все произошло в Северо-Западном административном округе, в Северном Тушино. Жительница проходила возле транспортно-посадочного узла и поскользнулась у одного из терминалов. Она упала и попала под колеса автобуса, в котором не было пассажиров.

В результате ДТП были вызваны сотрудники ДПС и бригада скорой помощи. Оказалось, что пострадавшая получила травмы. У нее диагностировали перелом ребер и ушиб брюшной полости. Сейчас она проходит лечение в Боткинской больнице.

Ранее мы писали о том, что в Калининграде внедорожник снес остановку и насмерть задавил ребенка. Пострадали двое мужчин. Все произошло на перекрестке Киевской и Инженерной улиц днем 17 ноября. На остановке стоял ребенок 7-10 лет, который в результате случившегося погиб. Также пострадали пешеход и сам водитель.

Похожая ситуация произошла в Калуге. Водитель легковушки 1974 года рождения не справился с управлением и врезался в толпу людей, стоящую на остановке. Автомобиль снес «как минимум человек 8–10», все остались живы. Двое детей получили открытые переломы.