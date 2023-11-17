Черный внедорожник влетел в ждавших автобус людей и попал на видео: погиб ребенок

В Калининграде внедорожник снес остановку и насмерть задавил ребенка. Пострадали двое мужчин. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, все произошло на перекрестке Киевской и Инженерной улиц днем 17 ноября. На остановке стоял ребенок 7-10 лет, который в результате случившегося погиб. Также пострадали пешеход и сам водитель.

Отмечается, что на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

В распоряжении Telegram-канала Amber Mash оказались кадры происшествия. На них машина черного цвета, стоявшая на краю проезжей части, срывается с места, пересекает по диагонали перекресток, выезжает на тротуар и таранит остановку.

РЕН ТВ пишет, что по предварительной информации, водителю внезапно стало плохо за рулем и он потерял контроль над машиной.

Ранее мы писали о том, как автомобилист въехал в толпу в Калуге. Водитель легковушки 1974 года рождения не справился с управлением и врезался в толпу людей, стоящую на остановке. Автомобиль снес «как минимум человек 8–10», все остались живы. Двое детей получили открытые переломы. Часть свидетелей сообщают, что водитель был пьян, а перед аварией его стошнило.