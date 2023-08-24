«Глаза стеклянные»: автомобилист въехал в толпу людей в Калуге

Двое детей пострадали после наезда пьяного автомобилиста в Калуге, об этом сообщает телеканал «360».

По данным пресс-службы регионального МВД, на улице Кирова в центре Калуги произошло ДТП. Водитель легковушки 1974 года рождения не справился с управлением и врезался в толпу людей, стоящую на остановке.

По словам очевидца происшествия, автомобиль снес «как минимум человек 8–10», все остались живы. Двое детей получили открытые переломы, с ними работают медики. Часть свидетелей сообщают, что водитель был пьян, а перед аварией его стошнило.

«Нажал на газ — и в толпу… не было бы ступенек — поехал бы дальше сбивать. Глаза стеклянные…» — рассказали очевидцы.

Сейчас в отношении 49-летнего водителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ (Управление ТС водителем, не имеющим или лишенным прав, действия которого повлекли по неосторожности тяжкий вред здоровью человека). Расследование взято на контроль прокуратуры.

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