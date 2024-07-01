Женщина погибла в Новой Москве от удара током во время купания в бассейне

49-летняя женщина погибла в Новой Москве в результате удара током. Это случилось, когда она с друзьями отдыхала в бассейне вечером в воскресенье, 24 июня, в одном из СНТ в поселении Рязановское.

По информации mk.ru, женщина принимала гостей у себя в частном доме, вместе они купались в бассейне на участке.

В какой-то момент хозяйка пошла к колодцу, чтобы включить насос и добавить холодной воды. Когда она включила устройство, ее ударило током. В резульате она скончалась на месте. По данному факту проводится проверка.

Ранее мы сообщали, что в США в Хьюстоне восьмилетнюю девочку затянуло в трубу бассейна отеля.

Пропажу девочки родители заметили не сразу, и на протяжении получаса пытались найти дочь. Затем родители обратились к персоналу отеля. В итоге девочку нашли в трубе - скорее всего, ее затянуло в систему фильтрации воды.

Как сообщалось ранее в мае, 46-летняя женщина утонула в бассейне сауны в подмосковном Щелково.