Тело засосало в трубу: ребенок умер, захлебнувшись в бассейне отеля

Восьмилетнюю девочку затянуло в трубу бассейна отеля в США. Несчастный случай произошел в городе Хьюстон.

Девочка отдыхала в отеле вместе с родителями. Семья решила сходить в бассейн: во время купания мать и отец заметили пропажу ребенка, пишет Independent.

На протяжении 30 минут они пытались найти дочь. Затем родители обратились к персоналу отеля, чтобы узнать, куда пропал ребенок. В итоге девочку нашли в трубе бассейна — скорее всего, ее затянуло в систему фильтрации воды.

Девочку не удалось спасти. Родители обвиняют сотрудников отеля в несвоевременном оказании помощи: персонал не сразу вызвал «скорую» и полицию. Руководство гостиницы считает, что мать и отец небрежно отнеслись к ребенку.

Семья обратилась с иском в суд, чтобы разобраться в случившемся.

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