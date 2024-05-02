В Подмосковье 46-летняя женщина утонула в бассейне сауны

46-летняя женщина утонула в бассейне сауны в подмосковном Щелково. Об этом сообщают источники телеканала РЕН ТВ.

Женщина пришла с сожителем в одну из саун Щелково 1 мая. Она утонула, пока купалась в бассейне.

Когда россиянку вытащили из бассейна, она уже была мертва. Сожитель женщины был очевидцем произошедшего.

На место приехали правоохранители. Они не обнаружили на теле женщины следов насильственной смерти и борьбы.

Правоохранителям предстоит провести проверку по факту инцидента.

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