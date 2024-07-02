Женщина погибла, 80 человек эвакуировали: взрыв произошел в жилом доме в Стерлитамаке

В жилом доме в городе Стерлитамак произошел взрыв газа. В результате погибла одна женщина и еще шесть человек пострадали. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, все произошло в многоэтажке на улице Артема. Там проходили ремонтные работы, в ходе которых, предварительно, и произошла утечка газа.

Взрыв выбил дверь в подъезде, и она ударила двух детей. Один из них находился в этот момент в коляске. Личность погибшей женщины пока еще не установлена.

Сообщается, что всего из здания эвакуировали 80 жильцов. Сейчас внутри находиться опасно, по стенам расползаются трещины. На месте случившегося работают экстренные службы.

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