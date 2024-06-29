Грозит до 10 лет тюрьмы: собственнице НИИ «Платан» во Фрязино предъявили обвинение после пожара

Собственница здания НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино, где недавно случился крупный пожар, предстала перед судом. Сообщается, что Татьяне Белоусовой предъявлено обвинение. Об этом пишет Telegram-канал ГСУ СК по Московской области.

Как утверждается, Татьяну Белоусову обвиняют в «оказании услуг, неотвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших гибель шести человек (ч.3 ст.238 УК РФ)». Теперь предпринимательнице грозит до 10 лет колонии.

В настоящее время было принято решение отправить владелицу НИИ «Платан» под домашний арест.

«Судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 24.08.2024 года», — говорится в сообщении ГСУ СК по Московской области.

Напомним, о задержании Татьяны Белоусовой стало известно накануне, 28 июня.

24 июня днем подмосковном Фрязино загорелось здание, в котором ранее располагался научно-исследовательский институт (НИИ) «Платан». Огонь охватил с пятого по восьмой этаж здания, произошел взрыв. Площадь пожара достигла 5 тыс. кв. метров. На данный момент официально известно о шести погибших. Возбуждено уголовное дело. По информации оперативных служб, причиной возгорания стал дуговой пробой в электросети.

Ранее сообщалось о том, что в здании НИИ «Платан» во Фрязино произошел повторный пожар.