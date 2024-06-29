«Она закричала, что мы горим»: очевидец рассказал о начале смертельного пожара в общежитии Балашихе

В ночь на 29 июня в подмосковной Балашихе случился пожар в общежитии, жертвами которого стали пять человек. Очевидец происшествия рассказал РЕН ТВ о первых минутах трагедии.

«Вечером что-то гремело. Я попросил жену пойти посмотреть. Она кричит: „Горим!“ Паника, всех соседей собрали, выбежали, а тут уже пожарище», — поделился свидетель событий.

По словам очевидца, прибывшие на место происшествия спасатели вывели из горящего здания шесть человек, а одну женщину забрала скорая помощь.

Напомним, в ночь на 29 июня в подмосковной Балашихе загорелось здание общежития на улице Керамической. Как писал Telegram-канал SHOT, возгорание началось в одной из комнат общежития на втором этаже после короткого замыкания. Площадь возгорания составила 40 кв. метров. Огонь был ликвидирован после полуночи.

В результате случившегося погибли пять человек. По одной из версий, причиной трагедии стал аварийный режим работы электросети. Возбуждено уголовное по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Максимальное наказание — четыре года колонии.

Ранее сообщалось о том, что раскрыта неожиданная возможная причина пожара в Балашихе. Так, по версии Следственного комитета (СК), к возгоранию могло привести неосторожное обращение с огнем при курении.