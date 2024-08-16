В США женщина поделилась с друзьями обедом в ресторане и была арестована. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mail.

Жительница Чикаго пришла с друзьями в ресторан, где выбрала опцию из меню, предлагающую неограниченное количество куриных крылышек, креветок или ребер с картошкой в качестве гарнира. Посетительница ресторана заплатила за заказ по 15,99 долларов за креветки и крылышки. Она стала делиться едой с друзьями. Увидев это, менеджер подошел к их столику и объяснил, что, по правилам, заказ положен только одному человеку и потребовал оплатить дополнительный счет. Между сотрудником заведения и его посетителями начался скандал, в который вмешалась полиция.

Полицейские обнаружили в меню обозначенные условия акции и посоветовали женщине заплатить недостающую сумму. Но она продолжила спорить, кричать и угрожать. В связи с этим женщина была арестована. Позднее один из ее приятелей вернулся в ресторан и закрыл счет.

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