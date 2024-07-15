В российском городе посетителей ресторана избили после просьбы собираться быстрее

В Москве гостей ресторана избили из-за того, что они якобы долго собирались после закрытия. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации источника, ЧП произошло в одном из заведений на Речном вокзале. 34-летний москвич отмечал в ресторане свой день рождения в компании приятелей, однако из-за штормового предупреждения заведение было вынуждено закрыться и отменить запланированную вечеринку.

«К нам подошел официант и сказал, что он на охране заведения и заведение закрыто, чтобы мы собирались побыстрее», - рассказала жена пострадавшего.

Жительница столицы уточнила, что их компания из пяти человек начала собираться быстрее, после чего к ним подошла уже толпа неизвестных. Они требовали посетителей заведения поторопиться.

Супруга пострадавшего отметила, что, когда они подходили к выходу, неизвестный накинулся на ее мужа, после чего началась драка. Один из нападавших изначально рассказал, что является сотрудником службы безопасности ресторана, однако после прибытия на место сотрудников полиции работники заведения заявили, что зачинщики драки у них не работают.

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