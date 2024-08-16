Восьмилетняя девочка избила грабителя бейсбольной битой

В американском штате Миннесота восьмилетняя девочка дала отпор преступнику, который попытался ограбить магазин. Об этом сообщает CBS News.

По информации источника, ЧП произошло в одном из магазинов в городе Сант-Пол, менеджер торгового зала привел к себе на работу восьмилетнюю дочь. Незадолго до закрытия в магазин ворвался грабитель. Злоумышленник подошел к прилавку и вытащил из кармана пневматический пистолет, который легко спутать с настоящим

«Грабитель потребовал отдать ему все, что есть в кассе, я сказал ему да, я отдам тебе деньги, так как беспокоился о безопасности дочери», - рассказал продавец.

Тем не менее при передаче конверта с деньгами менеджер решился нанести преступнику удар. Затем мужчины упали на пол и начали драться. Через мгновение к разборке присоединилась девочка. Она принесла бейсбольную биту и несколько раз ударила грабителя, после чего убежала.

В итоге злоумышленника смогли задержать, власти готовятся предъявить ему обвинение.

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