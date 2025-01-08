Женщина отравила шестерых родственников, приготовив кекс на Рождество

В Бразилии женщина отравила шестерых родственников кексом с мышьяком. Об этом сообщает зарубежное издание CNN.

По информации источника, женщина, проживающая на юге Бразилии, приготовила на Рождество кекс с мышьяком. За праздничным столом находились семь человек, шесть из которых попробовали блюдо. Потерпевшие попали в больницу, сама злоумышленница не стала есть кекс.

По информации источника, яд был подмешан в муку и в 2700 раз превышал допустимую норму. Некоторые жертвы так и не смогли восстановиться после отравления.

6 января сотрудники правоохранительных органов задержали местную жительницу. На данный момент ей предъявлены обвинения.

Ранее мы писали, что женщина отравила всю семью рождественским обедом из остатков еды из-за жадности. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что постояльцы курорта в Башкирии массово отравились после дегустации бесплатной еды.