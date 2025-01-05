Компания из Москвы заплатила 172 тыс. рублей за домик с мышами и отравилась гусем и сыром

Четыре семьи из Москвы решили провести новогодние праздники на горнолыжном курорте в Башкирии, однако отдыхом остались недовольны — их поселили в номер с живыми мышами. Кроме того, в первый же день 2025 года вся компания слегла с отравлением после дегустации бесплатных блюд в отеле.

Подробности неудавшихся каникул приводит Telegram-канал SHOT. По его данным, путевка на четыре дня обошлась москвичам в 172 тыс. рублей. При заезде они подписали соглашение о том, что уборку в номере должны будут проводить самостоятельно — и, как выяснилось, на то были причины.

В первую же ночь постояльцы обнаружили в комнатах нежданных соседей — вместе с ними жили мыши. Шок от столь грубого нарушения эпидемиологических норм был усугублен еще и массовым пищевым расстройством — как рассказали в беседе с SHOT сами пострадавшие, сразу после заезда в отель они получили в подарок от заведения запеченную тушку гуся и несколько головок фермерского сыра. После употребления их в пищу москвичи слегли с высокой температурой; взрослые отделались только ей, а дети пострадали также от рвоты и диареи.

По словам недовольных постояльцев, руководство отеля их жалобы проигнорировало, указав, что бесплатные угощения были разосланы сразу в несколько домиков и на отравление больше никто не жаловался. Сейчас москвичи готовят коллективный иск в суд.

Ранее мы писали о массовом отравлении грибами в Геленджике — посетители лесов думали, что употребляют в пищу рыжики и опята, однако ошиблись.