Женщина отравила всю семью рождественским обедом из-за своей жадности

Женщина отравила всю семью рождественским обедом из-за своей скупости. Она поделилась историей, которая может быть поучительной для других людей. Ее публикует издание Daily Mail Online.

Жительница призналась, что пригласила гостей на трапезу, а для блюд использовала остатки еды, которые принесла с вечеринки. Она была на мероприятии и убедила поставщика питания отдать ей остатки со стола. Мужчина предупредил, что употреблять такую пищу через некоторое время может быть небезопасно, тем более что это даже негигиенично. Она же сказала, что они с семьей съедят это менее чем за сутки.

На самом деле женщина устроила рождественский обед через несколько дней после вечеринки. Она накормила гостей запеченными в меду ребрышками и индейкой. Все хвалили блюда, но на следующий день пожаловались на недомогание. Оказалось, что у них произошло пищевое отравление.

Хозяйка дома призналась, что ее дочери понадобилась госпитализация из-за ухудшения самочувствия. Сама же женщина никак не пострадала, но чувствует свою вину.

Эксперты предупредили о внимательном отношении к питанию, особенно в праздничные дни.

Ранее мы писали о том, что в Екатеринбурге младенцы массово отравились на новогоднем утреннике.