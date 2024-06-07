Женщина лишилась рук и ног из-за странной болезни, от которой ее конечности почернели

Жительница Малайзии потеряла руки и ноги после странной болезни, в результате которой ее конечности почернели. Об этом пишет LADBible.

Лин Ай Линг из Малайзии работала в салоне красоты. После одной из смен она столкнулась с болью в животе, решив, что у нее пищевое отравление. 37-летняя малазийка решила обратиться к врачу. Специалист прописал ей лекарства, однако уже в ходе второго приема женщине понадобилась срочная помощь, поскольку она потеряла сознание прямо в кабинете.

Медик, осмотрев Лин, пришел к выводу, она заразилась неизвестной ему бактериальной инфекцией. Состояние женщины стало ухудшаться — кислород перестал поступать к ее сердцу, помимо этого, у нее начался некроз пальцев рук и ног.

Хирурги были вынуждены провести ампутацию конечностей, чтобы спасти пациентку.

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