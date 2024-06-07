Россиянин надругался над школьницей в торговом центре

В Москве 21-летний местный житель надругался над школьницей в торговом центре. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по столице.

Уточняется, что ЧП произошло накануне в торговом центре на улице Лухмановская. Злоумышленник накинулся на 16-летнюю жительницу столицы и соврешил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. С жертвой насильник знаком не был.

Пострадавшая сообщила о случившемся родителям. Семья написала заявление в полицию, сотрудники полиции смогли задержать преступника.

В настоящий момент по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следствие будет ходатайствовать о заключении обвиняемого под стражу.

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