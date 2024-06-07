Наркодилеры на велосипедах обстреляли полицейских в Подмосковье

В подмосковном Домодедово наркодилеры на велосипедах обстреляли сотрудников полиции, после чего скрылись. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, ЧП произошло днем 5 июня, когда капитан и майор МВД патрулировали лесополосу в районе улицы Лунной. Правоохранители заметили в лесу двух подозрительных мужчин, которые там рыскали. Когда полицейские спросили у них документы, то велосипедисты занервничали, после чего один из них достал пистолет и трижды выстрелил в силовика. Затем оба преступника скрылись на велосипедах.

Раненого госпитализировали в местную больницу с огнестрельными ранениями плеча и спины. В настоящий момент нападавших разыскивают на всей территории Московской области.

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