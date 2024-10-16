Женщина измазала кетчупом иконы в храме и объяснила поступок

В Астрахани женщина измазала кетчупом иконы в храме и призналась, что страдает от душевной травмы. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Староста Успенского собора обратился в полицию после того, как неизвестный перепачкал продуктами питания иконы Николая Чудотворца и Казанской Божьей Матери. Правоохранители проанализировали записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что инцидент произошел 8 октября. На кадрах было видно, как женщина пришла в храм и измазала иконы кетчупом.

Оказалось, что по следам экоактивистов пошла 48-летняя местная жительница. Ее удалось найти и задержать. Она призналась в поступке и пожаловалась на душевную травму. По данному факту будет принято процессуальное решение.

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