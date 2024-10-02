37-летний москвич устроил погром в лавке храма Христа Спасителя и не смог объяснить свой поступок

В Москве задержали 37-летнего мужчину, который устроил погром в церковной лавке храма Христа Спасителя. Он не смог объяснить правоохранителям свой поступок.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Полиция прибыла на место происшествия, как только получила информацию об инциденте. Москвича задержали, он имел признаки опьянения. Разбив витрину церковной лавки, мужчина повредил руку.

На место вызвали медиков, его забрали в больницу. Будет рассматриваться вопрос о привлечении злоумышленника к ответственности.

Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл призвал священников развивать социальные сети. По мнению главы РПЦ, представители церкви должны пользоваться новыми технологиями.