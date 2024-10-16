Россиянин наткнулся на змею в автомобиле каршеринга

В Москве местный житель нашел змею в каршеринговой машине. Об этом пишет 360.ru.

По данным источника, москвич забронировал автомобиль, однако перед самым выездом заметил пятнистую рептилию, которая выползла на приборную панель. Водитель вышел из машины и сообщил о случившемся в компанию.

На место вызвали сотрудников МЧС, но они не смогли обнаружить рептилию. Спасатели порекомендовали оставить авто в теплом месте и подождать, пока змея выползет сама. Через некоторое время она действительно объявилась, после чего за ней снова приехали спасатели. Как пишет Baza, они поймали маисового полоза.

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