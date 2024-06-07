Женщина избила флориста из-за плохого букета мужа: пришла разбираться с супругом

Жительница Калининграда избила флориста за то, что ее муж выбрал плохой букет. Она не оценила цветы, подаренные супругом, и пришла разбираться с продавщицей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, сначала к флористу пришел мужчина. Он выбрал букет и ушел, а через несколько часов вернулся с супругой. Жена была не в настроении и заявила, что продавщица должна вернуть деньги за букет, который, по ее мнению, оказался плохим. Сотрудница ответила, что по закону срезанные цветы и растения в горшках нельзя вернуть или обменять.

Женщину не устроил такой ответ. Она подошла к первому попавшемуся букету на витрине, схватила его и направилась в сторону выхода. Флорист попыталась остановить жительницу, но та ударила ее в лицо и ушла под руку с мужем. Отмечается, что она не реагировала на крики очевидцев, а продавщица осталась лежать на асфальте.

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