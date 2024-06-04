В Москве пятилетний мальчик на детском автомобиле устроил ДТП с пострадавшими

В Москве пятилетний мальчик стал виновником дорожно-транспортного происшествия на детском автомобиле. Малыш не справился с управлением и наехал на пенсионерку.

Несчастный случай произошел в Воронцовском парке, расположенном на Юго-Западе Москвы.

Как пишет Telegram-канал Baza, в результате удара пожилая женщина не удержала равновесие и упала на асфальт. Прибывшие к месту происшествия медики диагностировали у пострадавшей переломы нескольких пальцев. Кроме того, старушка сильно ударилась головой, ее госпитализировали.

Уточняется также, что родители взяли детский автомобиль в аренду, мальчик успел проехать всего несколько метров.

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