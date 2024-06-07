Был влюблен в жену общественника: после убийства зампреда движения «Зов народа» преступник нарисовал сердечко

Стали известный новые подробности убийства зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева в Подмосковье. Оказалось, что злоумышленник после нападения на мужчину нарисовал его кровью сердечко в подъезде, передает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, подозреваемый в совершении преступления влюблен в жену общественника. Он хотел отбить женщину у оппонента и в итоге решился на злодеяние.

Нападение на Еговцева произошло в подъезде. Туда его выманил поклонник жены. Он нанес ему ножевые ранения и выбежал на улицу. При этом сам подозреваемый тоже пострадал. Антону удалось отбиться и нанести рану нападавшему.

Ранее сообщалось, что злоумышленник давно преследовал семью Еговцева. Он пытался закрутить роман с женой общественника, но та не отвечала ему взаимностью.