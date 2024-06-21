Женщина бросила детей с человеком, с которым познакомилась в соцсетях: пропала на полтора месяца

В Узбекистане мать познакомилась с женщиной в соцсетях и оставила ей своих детей. Теперь она находится под подозрением, а данной ситуацией будут разбираться правоохранители. Подробности сообщает Газета.Ru со ссылкой на офис детского омбудсмена.

По данным источника, все произошло в Ташкенте. О ситуации стало известно после того, как к полицейским обратилась женщина, которая рассказала о поступке своей знакомой. Оказалось, что они познакомились в соцсетях и начали общаться. А в какой-то день та просто оставила ей своих детей. Одному ребенку два года, а второй двухмесячный.

Сначала местная жительница подождала, пока знакомая вернется за детьми. Но прошло полтора месяца, и ничего не происходило. Тогда она решила, что мать возвращаться не собирается и пошла к полицейским.

Отмечается, что сейчас малыши находятся в детском доме. Проводятся необходимые действия, чтобы защитить их интересы. Инцидент контролирует детский омбудсмен.

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Также стало известно о том, что женщина сообщила об издевательствах над дочерью в психдиспансере. По словам матери, ее 13-летний ребенок вернулся из больницы истощенным и с травмами.