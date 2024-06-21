Боялась увольнения: россиянка заразила туберкулезом девять воспитанников детского сада

Жительница Тывы устроилась на работу воспитателем в детский сад, расположенный в Чаа-Хольском районе, и спровоцировала в учреждении вспышку туберкулеза. 30-летняя девушка скрыла опасное заболевание, так как боялась увольнения, и в итоге заразила девять детей из ясельной группы.

«Обвиняемая, будучи воспитателем ясельной группы детского сада «Солнышко», находясь в селе Чаа-Холь, заразилась инфекционным заболеванием туберкулез», — говорится в сообщении на сайте региональной прокуратуры.

В настоящий момент в отношении воспитательницы возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил по ч. 1 ст. 236 УК РФ. Как установило следствие, заражение малышей туберкулезом произошло в период с августа 2022 по февраль 2023 года.

Ранее в Новосибирские врачи оказали помощь 24-летней девушке, которая едва не погибла из-за тромбов в легких. В легких пациентки произошли изменения, которые сначала приняли за опухоль, а потом за туберкулез.