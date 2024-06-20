«Что там с ними вытворяют»: женщина сообщила об издевательствах над дочерью в психдиспансере

Жительница Краснодарского края пожаловалась на отношение к ее 13-летней дочери в психоневрологическом диспансере. Она заявила, что там над ее ребенком издевались, и она забрала его в истощенном состоянии с язвами на руках. Подробности приводятся в группе «ЧП ЮГ» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел с жительницей города Гулькевичи. Она сообщила, что ее дочь с инвалидностью с 22 мая лечилась в диспансере, который находится в поселке Заречный. Мать не могла увидеть своего ребенка три недели, и встретилась с ней 17 июня. Она заметила, что девочка сильно изменилась – у нее на теле и лице были телесные повреждения, язвы, а сама она была сильно истощена.

«Ребенка я забрала обезвоженного, обессиленного, высохшего. Мы не знаем, что там с ними вытворяют», — рассказала женщина.

По словам жительницы, за время пребывания в учреждении девочка похудела на 10 килограммов. Если раньше ребенок был ласковым и общительным, то теперь молчит и всего боится.

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