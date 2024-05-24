Желающий отправить «всех русских» на СВО житель региона России попал на видео

Уроженец Республики Тыва предложил отправить всех русских на СВО и попал на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Русская община ZOV».

Герой ролика сначала говорит о том, что русской национальности нет. А после кричит в камеру фразу.

«Все русские (...) лучше идите на (CВО — прим. ред.)», — прокричал он.

В подписи к видео сказано, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и дебоширил в общежитии. Соседи сняли его на камеру, он оскорблял окружающих и делал громкие заявления.

После в Сети появились кадры, на которых мужчина просит прощения за свои слова. Он объяснил свой поступок тем, что был пьян.

«Мне очень стыдно за это», — признался уроженец Тувы.

Герой ролика пояснил, что не стоит на учете в военкомате, а вопрос о том, готов ли он сам пойти на СВО, оставил без ответа.

Ранее мы писали о том, что Владимир Винокур выступил перед участниками СВО в госпитале. В Самарский госпиталь он приехал вместе со своим театром пародий. Знаменитость подготовил для военных эксклюзивное представление, в ходе которого он рассказывал истории из своей жизни в привычной для себя манере. Он также выразил бойцам поддержку и благодарность.

Также стало известно о том, что мужу блогера Елены Блиновской дали позывной в зоне СВО.