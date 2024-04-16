Мужу Елены Блиновской дали позывной в зоне СВО

Мужу Елены Блиновской Алексею дали позывной на СВО. Его назвали Брикс.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Известно, что Блиновский подписал контракт с Минобороны месяц назад. Срок его службы составит один год.

На СВО Блиновский работает с БПЛА, помогает деньгами. Место службы Алексея – Донецкий корпус.

Ранее утверждалось, будто Блиновский уехал на СВО ради спасения бизнеса. Некоторые его компании оказались в процессе ликвидации.

При этом четверо детей Блиновской остались без присмотра родителей: сама предпринимательница находится в СИЗО, отец несовершеннолетних – на СВО. Утверждается, что детей воспитывают бабушка и дедушка. Защита Блиновской на суде по изменению меры пресечения намерена приложить контракт Алексея с МО, чтобы доказать необходимость ее перевода под домашний арест.