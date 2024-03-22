Владимир Винокур выступил перед участниками СВО в госпитале

Народный артист РФ Владимир Винокур вместе со своим театром пародий провел выступление перед участниками СВО в Самарском госпитале. Об этом сообщается Telegram-канале телеканала «Звезда».

По данным источника, юморист подготовил для военных эксклюзивное представление, в ходе которого он рассказывал истории из своей жизни в привычной для себя манере. Винокур также выразил российским бойцам слова поддержки и благодарности. Комик подчеркнул, что хорошее настроение должно ускорить их выздоровление.

«Мне посчастливилось повстречаться с ребятами, приятно видеть счастливые лица с улыбкой, потому что улыбка лечит», – заявил Винокур.

Ранее Владимир Винокур отреагировал на иск против своего культурного фонда из-за задолженности за отопление.

Также Винокур рассказал, почему переносит болезни на ногах.