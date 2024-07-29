Желавший служить в ВС РФ мужчина подорвался на гранате в своем дворе

В Санкт-Петербурге местный житель, желавший служить в ВС РФ, подорвался на гранате во дворе дома. Об этом пишет 78.ru.

По данным источника, ЧП произошло во дворе дома на улице Кораблестроителей. Прибывшие на месте сотрудники полиции изъяли цилиндрический предмет. 45-летний мужчина до случившегося проходил медицинскую комиссию, однако его не взяли в армию из-за гепатита.

Предварительно, у петербуржца в руках взорвалась граната, которую он носил при себе. Также выяснилось, что погибший россиянин был судим ранее за незаконный оборот наркотиков и сильнодействующих веществ.

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