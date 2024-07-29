Российский ребенок пытался достать игрушки в карьере и не сумел выплыть

В Ломоносовском районе Ленинградской области девятилетний мальчик пытался достать игрушки в карьере и утонул. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным источника, россиянка с тремя детьми, младшему из которых семь, а старшему 15 лет, вечером 28 июля отдыхали на берегу Пульмановского карьера. В какой-то момент средний ребенок попытался достать игрушки, которые отнесло от берега.

Мальчик ушел под воду, спасти его не удалось. Все обстоятельства произошедшего предстоит установить областному Следственному комитету.

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