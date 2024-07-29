Все случилось добровольно: три сестры не питали интереса к будущему и умерли от голода в безрадостном настоящем

Трупы трех сестер обнаружили в Приморском районе Санкт-Петербурга. Родственницы в последнее время отказались от денег и еды, что впоследствии и привело к трагичному исходу, передает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным СМИ, тела 35-летней Ольги, 29-летней Ксении и 19-летней Параскевы начали разлагаться к моменту обнаружения в квартире. Страшную находку сделал брат петербурженок. У него были напряженные отношения с родственницами, поэтому он редко с ним общался, хоть и жил вместе. Например, как только мужчина входил к кому-нибудь из них в комнату, его начинали материть.

Три сестры в последнее время сидели безвылазно дома. Они жили на деньги матери-пенсионерки, с которой тоже не ладили. Кроме того, известно, что петербурженки были противниками традиционной медицины и лечились гомеопатическими средствами.

Ранее в Саратовской области около сауны нашли труп 14-летней девочки-подростка. Из-за чего она погибла, пока не известно.