Жаркая свадьба: жених в Индии не получил в приданое кондиционер и ударил невесту

В Индии жених ударил и столкнул со сцены невесту за то, что ее родители не включили в приданое кондиционер. Об этом сообщается на сайте Газета.Ru со ссылкой на Odisha TV.

Церемония проходила в штате Уттар-Прадеш. Жених узнал об этом факте прямо во время торжества и очень разозлился. Подчеркивается, что он ударил и столкнул со сцены невесту, где до этого пара обменялась цветочными гирляндами. В результате девушка потеряла сознание, а родственники жениха и невесты затеяли драку.

По итогу потасовки многие гости получили травмы. После таких событий обе семьи решили, что свадьбу нужно отменить и обратились с этой просьбой в орган местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что в той же Индии родственники невесты ослепили и убили ее жениха, чтобы сорвать свадьбу. Чудовищная история произошла после того, как Кумар начал встречаться с жительницей деревни и собирался на ней жениться. Семья девушки была против брачного союза, но это не остановило жениха.

Чуть раньше в Индии произошел еще один случай. Мужчина сбежал от жены через день после бракосочетания с помощью автомобильной пробки. Как оказалось, ветреному мужчине угрожала его любовница, шантажируя совместными интимными материалами. Жених искренне раскаялся и даже рассказал невесте о неподобающем поведении бывшей девушки.