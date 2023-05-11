Родственники невесты ослепили ее жениха и убили, чтобы свадьба не состоялась

В Индии родственники невесты ослепили и до смерти забили ее жениха, так как были против их свадьбы. Чудовищная история произошла в штате Телангана. Об этом сообщает издание Deccan Herald.

По данным источника, тело 22-летнего парня по имени Абхиджит Кумар было найдено 5 мая среди зарослей тростника рядом с деревней Гиджияпур. Оказалось, что его жестоко избили и даже ослепили. Он был доставлен в больницу, где умер от полученных травм.

Чудовищная история произошла после того, как Кумар начал встречаться с жительницей деревни и собирался на ней жениться. Семья девушки была против брачного союза, но это не остановило жениха. Он вместе со своими родными решили тайно провести церемонию без участия стороны невесты.

В один из дней Кумар решил навестить любимую и пропал. Родственники забили тревогу и начали его искать. Все уверены, что к смерти парня причастны родственники невесты.

«Девушка моего брата отказалась выйти замуж за другого человека, что очень разозлило ее отца Виджая Пала, который угрожал убить Абхиджита. 5 мая они жестоко избили его и бросили умирать. Они хотели сжечь его, потому что думали, что он уже умер», — заявила сестра умершего.

Отмечается, что трем членам семьи невесты предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве. Но на данный момент проводится вскрытие, после результатов которого будет известно, изменят ли статью на более тяжкую.

Ранее мы писали о том, как в Нидерландах сын больше года хранил в холодильнике тело своего 101-летнего отца.