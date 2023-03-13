Муж сбежал от жены через день после свадьбы с помощью автомобильной пробки

В одном из индийских штатов супруг ловко скрылся от своей невесты через день после свадьбы.

Как оказалось, ветреному мужчине угрожала его любовница, шантажируя совместными интимными материалами.

(О том, как не попасть на удочку телефонных шантажистов читайте в специальном материале)

Жених искренне раскаялся и даже рассказал невесте о неподобающем поведении бывшей девушки.

Новая любовь выслушала его и убедила, что на отношения их прошлое повлиять не способно.

Конфликт, казалось бы, был исчерпан, как вдруг, спустя день после свадьбы, когда счастливая пара стояла в автомобильной пробке, мужчина внезапно выскочил из машины и скрылся в неизвестном направлении.

Найти его не удается уже две недели, причем местонахождение парня остается неизвестным даже любовнице. В данный момент супруг сбежавший объявлен в розыск.