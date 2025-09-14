Завершились поиски пропавшего в Иркутске судьи Николая Курца
© Freepik
Пропавший в Иркутске судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Николай Курц найден мертвым. О его гибели сообщили в Арбитражном суде Восточно-Сибирского округа.
О гибели судьи рассказали 14 сентября. Коллеги Курца выразили глубокие соболезнования его родным и близким.
Прощание с Николаем пройдет 16 сентября на Смоленском кладбище в ритуальном зале с 14:30 до 15:00.
Напомним, Николай Курц был назначен на должность судьи в Арбитражном суде Восточно-Сибирского округа ноябре 2023 года. До этого он несколько лет работал в Арбитражном суде Иркутской области.
Судья пропал в ночь на 3 сентября. 37-летний мужчина вышел из дома и не вернулся. Последний раз камеры видеонаблюдения зафиксировали его на Глазковском мосту.
Ранее в Санкт-Петербурге нашли тело пропавшего патологоанатома Бориса Ариэля.