Завершились поиски пропавшего в Иркутске судьи Николая Курца

Пропавший в Иркутске судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Николай Курц найден мертвым. О его гибели сообщили в Арбитражном суде Восточно-Сибирского округа.

О гибели судьи рассказали 14 сентября. Коллеги Курца выразили глубокие соболезнования его родным и близким.

Прощание с Николаем пройдет 16 сентября на Смоленском кладбище в ритуальном зале с 14:30 до 15:00.

Напомним, Николай Курц был назначен на должность судьи в Арбитражном суде Восточно-Сибирского округа ноябре 2023 года. До этого он несколько лет работал в Арбитражном суде Иркутской области.

Судья пропал в ночь на 3 сентября. 37-летний мужчина вышел из дома и не вернулся. Последний раз камеры видеонаблюдения зафиксировали его на Глазковском мосту.

