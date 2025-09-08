Тело еще не нашли: пропавшего в Иркутске судью Арбитражного суда признали мертвым

В Иркутске пропал судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Николай Курц. Позже его признали мертвым. По предварительным данным, он мог покончить с собой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По имеющимся данным, в ночь на 3 сентября 37-летний судья вышел из дома, и с тех пор его видели сперва на мосту через Ангару, затем камеры видеонаблюдения зафиксировали его на Глазковском мосту.

По словам источников, правоохранительные органы подтвердили его смерть. В полиции отметили, что гибель судьи носит «некриминальный характер». Его тело пока не найдено.

Тем временем коллеги Курца предполагают, что он мог свести счеты с жизнью. Однако подтолкнуть умжчину к этому могли его личные дела, никак не связанные с работой.

Николай Курц был назначен на должность судьи в Арбитражном суде Восточно-Сибирского округа ноябре 2023 года. До этого он несколько лет работал в Арбитражном суде Иркутской области.

