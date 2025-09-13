Завершены поиски пропавшего в Петербурге патологоанатома Бориса Ариэля

В Санкт-Петербурге нашли тело пропавшего заслуженного врача России и патологоанатома Бориса Ариэля. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, тело мужчины находилось на противоположном берегу озера Сестрорецкий Разлив — напротив того места, где врач оставил свои вещи.

Напомним, 87-летний мужчина ушел утром из дома и не вернулся. Обычно Ариэль возвращался примерно в 8-9 часов. Поэтому по прошествии этого времени его близкие забили тревогу.

Борис Ариэль родился в Ленинграде в 1937 году. Окончил 1-й Ленинградский медицинский институт имени академика И. П. Павлова, защитил кандидатскую и докторскую диссертации. За свою карьеру написал более 350 научных публикаций. В 1997 году ему присвоили звание заслуженного врача России.