Затолкали в авто: мать с детьми похитила бывшего мужа и объяснила причину

В Ставрополье мать с детьми затолкала бывшего мужа в авто с целью похищения. Все произошло в Минеральных Водах. Подробности сообщает портал «Победа 26».

По данным источника, у экс-супругов возник спор из-за имущества. Мужчина намеревался продать дом, а женщина была категорически против. В какой-то момент она, двое сыновей и ее брат решили похитить мужчину. Они подкараулили родственника и затолкали его в машину.

«Его подкараулили возле работы и увезли на соседнюю улицу, где требовали аннулировать продажу дома», – говорится в сообщении.

Похитители нашли у мужчины 530 тысяч рублей и забрали, а после отпустили. Он обратился к полицейским с заявлением. Неизвестно, продал ли он в итоге дом или нет.

Отмечается, что в отношении похитителей возбудили уголовное дело.

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