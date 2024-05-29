«Сказал, что мой сын «не держит слово пацана»: избитому кастетом школьнику необходима операция

Мать избитого кастетом школьника в Юго-Камском заявила, что ему нужна операция. Напомним, что 10-летние дети поссорились, и один из них ударил другого самодельным кастетом из проволоки. В итоге пострадавшему понадобилась помощь врачей. Подробности сообщает 360.ru.

По словам родительницы, обидчик учится в классе коррекции, и это не первое его нападение на детей. В тот день, 23 мая мальчик позвал ровесника поговорить наедине.

«[Напавший] сказал, что мой сын «не держит слово пацана», что он его кинул, и таких надо убивать. С этого все началось», – поделилась женщина.

По ее словам, сын даже не знал фамилии этого мальчика, и они мало общались, но ходили в одну школу. В итоге встреча закончилась для ее сына травмами и залитой кровью одеждой. После случившегося школьнику необходима операция.

«Сейчас уже лучше, завтра предстоит операция по выравниванию носа. <…> Ушибленные раны мягких тканей головы и сломан нос», — объяснила она.

Мать школьника отметила, что родители хулигана с ней не связывались. Сама она его не видела, но не собирается оставлять просто так эту ситуацию. Она не исключает, что в будущем ее ребенку потребуется серьезное лечение.

Отмечается, что после данного случая правоохранители начали процессуальную проверку по части 2 статьи 115 УК России «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Ранее мы писали о том, что раскрыта причина смерти российской туристки в Турции. Тело 39-летней женщины было найдено в отеле.