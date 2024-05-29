Похитительница была пьяна: в Ярославле нашли пропавшую двухлетнюю девочку

Следователи нашли 32-летнюю женщину, которая похитила двухлетнюю девочку с детской площадки в Ярославе. Об этом сообщает пресс-служба областного СК.

Пропавшую девочку искали следователи-криминалисты и сотрудники полиции. Благодаря их совместным действиям, ребенка быстро нашли. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

«В настоящий момент следователи проводят следственные действия устанавливаются все обстоятельства ее исчезновения», — пояснили в ведомстве.

Как сообщает РИА Новости, пока допросить задержанную и определиться, будет ли следствие ходатайствовать об ее аресте, не представляется возможным. Представитель СУСК пояснил, что позиция женщины непонятна, так как она находится в состоянии алкогольного опьянения.

«Сначала будем ее отрезвлять, а потом определяться», — пояснил он.

Напомним, женщина по имени Валентина приехала в Ярославль из Московской области к знакомой, с которой когда-то училась в одной школе. Она предложила приятельнице погулять с ее двухлетней дочкой Миланой. Взяв ребенка, Валентина сначала перестала отвечать на звонки, а потом вообще выключила телефон.