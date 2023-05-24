Застряло в правом легком: мужчина чуть не умер из-за украшения для зубов

В США мужчина из Висконсина чуть не погиб из-за проглоченного украшения для зубов. Об этом сообщается на сайте Газета.Ru со ссылкой на издание Oddity Central.

По сообщениям СМИ, 22-летний мужчина начал задыхаться и сильно кашлять. После такого он обратился за помощью в местное медицинское учреждение и рассказал о произошедшем.

«Рентгеновский снимок показал, что проглоченное украшение застряло в правом легком пациента», – говорится в сообщении.

В результате мужчине была назначена бронхоскопия для удаления предмета. Процедура прошла успешно. По словам врачей, если бы изделие прошло через пищевод и попало бы в желудок, то, скорее всего, вышло бы естественным путем.

Ранее сообщалось, что на Сахалине девятилетняя девочка играла со швейной машинкой и проглотила иголку. Когда ребенка привезли в приемное отделение, острый предмет находился уже в двенадцатиперстной кишке.

Еще один случай произошел в Нягани. Семилетняя девочка съела гвоздь в попытке удивить брата. Сначала ребенок нашел папину коробку с гвоздями. Затем девочка решила показать младшему брату фокус с исчезновением метиза с острым концом у нее во рту.