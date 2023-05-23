На Сахалине девятилетняя девочка играла со швейной машинкой и проглотила иголку. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

Когда ребенка привезли в приемное отделение, острый предмет находился уже в двенадцатиперстной кишке. Вот почему медицинские сотрудники приняли решение о проведении эндоскопической операции. Хирурги сумели захватить иглу специальным инструментом и извлечь ее, не повредив внутренние органы.

По данным источника, на хирургическое вмешательство у врачей ушло 40 минут. На данный момент жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.

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