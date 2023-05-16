В Нягани семилетняя девочка съела гвоздь в попытке удивить брата

В Нягани девочка семи лет съела гвоздь. Она хотела удивить брата, положив крепежное изделие на язык, но случайно проглотила.

Сначала ребенок нашел папину коробку с гвоздями. Затем девочка решила показать младшему брату фокус с исчезновением метиза с острым концом у нее во рту.

Однако неожиданно для самой себя она проглотила гвоздь и побежала к родителям. Семья отправилась в больницу, где пробыла пару дней.

В итоге гвоздь вышел естественным путем. Он не задел жизненно важные органы, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Ранее в Уфе годовалая девочка проглотила несколько гвоздей, но врачи не стали делать операцию. Девочку поместили в стационар, ей прописали твердую пищу. Инородные тела обнаружили в горшке на вторые сутки.