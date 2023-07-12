Заставляла снимать на камеру: мать сделала из своей дочери оператора ее интимных сцен с любовником

Жительница Подмосковья заставляла родную 16-летнюю дочь смотреть и снимать на камеру ее секс с любовником. Полицейские узнали об этом и задержали пару. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

По данным источника, все происходило в городе Яхрома. 37-летняя женщина и ее 45-летний избранник решили разнообразить интимную жизнь. Мать школьницы заставляла ее смотреть на их плотские утехи с любовником и даже снимать все на камеру телефона. К полицейским каким-то образом попала информация о действиях пары, они пришли в квартиру и задержали их.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия». Паре грозит до 15 лет лишения свободы. Женщина находится под подпиской о невыезде.

Похожая история произошла в Москве. Там отчим-рецидивист насиловал 16-летнюю падчерицу, пока ее мать снимала это на камеру. По данным источника, 41-летний инженер одной из московских строительных компаний вместе с женой, работающей гендиректором торговой фирмы, решили снимать видео для взрослых, чтобы заработать денег. Порнозвездой решили сделать подрастающую девочку.

Ранее мы писали о том, как в Калининграде массажист снимал интим видео с пятиклассницей, которую изнасиловал 17 раз.