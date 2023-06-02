Просил снять видео: массажист 17 раз изнасиловал пятиклассницу в Калининграде

В Калининграде 30-летнего массажиста подозревают в педофилии. Появилась информация, что он многократно насиловал ученицу пятого класса и заставлял ее подругу снимать все это на камеру. Об этом сообщается в Telegram-канале Amber Mash.

По данным источника, мужчину удалось задержать благодаря школьнице Лине (имя изменено), которая делала интимные ролики. Она рассказала обо всем отцу, который обратился в полицию.

Выяснилось, что массажист жил в квартире вместе с мужчиной и его двумя дочерьми. Он ухаживал за старшей девочкой, а потом ему стала интересна пятиклассница. Он провожал ее до школы, пока отец не знал, а после начал приставать и даже насиловать. Педофил даже предложил другой девочке снимать происходящее на камеру.

В ходе расследования появилась информация, что до осени 2021 года он плотно работал с детьми и подростками, был инструктором по растяжке. Часто мужчина проводил сеансы дольше обычного. Также у него были взрослые клиенты. В прошлом году массажист стал вести ЛФК.

Выясняется точное количество пострадавших. На данный момент на нем 17 эпизодов насилия над девочкой.

Ранее мы писали о том, как в Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении 66-летнего мужчины, который обвиняется в совершении действий сексуального характера с внучкой. Школьница сообщила следователям, что дедушка насиловал ее на протяжении 10 лет.